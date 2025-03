Zeer grote brand in centrum Arnhem

ARNHEM (ANP) - In het centrum van Arnhem is een zeer grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er ongeveer tien oude panden in brand staan. Er is een NL-Alert verstuurd, het vermoeden is ook dat er asbest is vrijgekomen.

Het gaat om winkelpanden met daarboven woningen. "We hebben geprobeerd iedereen eruit te krijgen", zegt de woordvoerder. De hulpdiensten denken dat dat gelukt is, de politie heeft namelijk op alle deuren geklopt, maar de brandweer kan de panden nog niet betreden om dat nu zeker te weten.

De mensen die hun woning hebben moeten verlaten worden opgevangen op het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Hoeveel dit er zijn, kon de woordvoerder nog niet zeggen.