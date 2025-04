Zeer grote brand in verhuisbedrijf in woonwijk Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - In bedrijfshallen in een woonwijk in Apeldoorn is een zeer grote brand uitgebroken. Het gaat om een verhuisbedrijf aan de Wormenseweg in de Gelderse stad. De brandweer zegt vooral in te zetten op het behoud van de naastgelegen hallen en de omliggende bebouwing.

Door de brand komt veel rook vrij, die richting woningen aan de Fuutweg trekt. Daar is sprake van "veel rookoverlast", aldus de veiligheidsregio. Die waarschuwt ervoor uit de rook te blijven en in de buurt ramen en deuren te sluiten. Er is ook een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

Volgens de veiligheidsregio komen veel mensen kijken naar de brand, maar is dat niet de bedoeling, omdat de hulpdiensten daardoor worden gehinderd. "Blijf thuis, volg de aanwijzingen van de politie op", meldt de veiligheidsregio.