Hassan zag concurrenten weglopen na problemen bij drankposten

LONDEN (ANP) - Sifan Hassan erkende na haar derde plaats in de marathon van Londen dat er twee beter waren. "Zij hebben slim gelopen. Ze zagen dat ik het moeilijk had bij de drankposten en versnelden dan", zei de olympisch kampioene over winnares Tigst Assefa en nummer twee Joyciline Jepkosgei.

Hassan maakte twee jaar geleden in de Engelse hoofdstad een spectaculair debuut op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Na een uur stond ze stil om haar pijnlijke bovenbeen los te kneden en haar race leek voorbij, maar ze liep door, achterhaalde de koplopers en sprintte naar de winst.

Deze keer liep het anders. Hassan raakte halverwege de wedstrijd al achterop bij de twee vrouwen vooraan. "Ik had het vanaf het begin moeilijk met mijn ademhaling. Vooral bij de drankposten raakte ik in de problemen. Assefa en Jepkosgei zagen mijn zwakheid. Bij 15 en 20 kilometer zag ik dat zij niet dronken en hard doorliepen."