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Zeker drie Nederlanders vermist in overstromingsgebied Nepal

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 11:35
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DEN HAAG (ANP) - In het overstromingsgebied in Nepal zijn zeker drie Nederlanders vermist, meldt minister Tom Berendsen. "We doen er alles aan om contact te leggen en informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar."
Het contactcentrum van zijn ministerie is beschikbaar "24 uur per dag, 7 dagen per week" voor Nederlanders met vrienden of familie in Nepal. "Het is een lastige tijd ook voor de betrokkenen, de naasten, van die mensen."
De bewindsman zegt het te moeten doen met informatie van lokale autoriteiten en weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn. Nepalese autoriteiten spraken eerder van twee vermiste Nederlanders.
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