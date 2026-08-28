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Berendsen zoekt manieren om toch hulp te bieden aan Nepal

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 11:30
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DEN HAAG (ANP) - De regering van Nepal heeft aangekondigd voorlopig geen hulp nodig te hebben bij zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen, maar minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) zou toch graag willen helpen. Voor aanvang van de ministerraad zei hij samen met de Europese Unie en de internationale gemeenschap te zoeken naar andere manieren om te helpen.
De vraag wat hij vindt van de afwijzing van het hulpverzoek vindt de CDA-bewindsman "een hele goede vraag". Hoe hij denkt te helpen, zei de minister er niet bij.
Berendsen leeft mee met de mensen die zijn getroffen door de natuurramp. "Het zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden. Honderden doden, grote verwoesting."
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