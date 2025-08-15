ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeldzame tweede hittegolf in een jaar in De Bilt een feit

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 11:23
anp150825107 1
DE BILT (ANP) - In De Bilt is officieel sprake van een hittegolf. Rond 10.40 uur steeg de temperatuur daar naar 25,2 graden. De afgelopen dagen verliepen op het hoofdstation ook al zomers, met temperaturen van minimaal 25 graden. Op drie dagen werd het zelfs tropisch warm met minimaal 30 graden. Hiermee is de tweede hittegolf van het jaar een feit. Volgens Weeronline is dit "zeer bijzonder".
Sinds het begin van de metingen in 1901 telden alleen de zomers van 1941, 2006, 2018 en 2019 twee officiële hittegolven. Het is de 32e hittegolf in De Bilt. Regionaal is er ook sprake van een hittegolf, maar dat komt jaarlijks vaker voor. Alleen vorig jaar was er voor het eerst in jaren geen regionale hittegolf in Nederland. In 2023 waren er drie regionale hittegolven.
De officiële hittegolf is naar verwachting zaterdag alweer voorbij, want dan komt het kwik in De Bilt volgens Weeronline niet boven de 22 graden uit. In 1975 duurde een officiële hittegolf achttien dagen, van 29 juli tot en met 15 augustus.
Vorig artikel

Defensie stuurt nieuw vliegtuig voor voedseldroppings Gaza

Volgend artikel

Prijzen olie en gas licht lager in afwachting top Trump en Poetin

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte