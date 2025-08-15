Zeldzame tweede hittegolf in een jaar in De Bilt een feit

DE BILT (ANP) - In De Bilt is officieel sprake van een hittegolf. Rond 10.40 uur steeg de temperatuur daar naar 25,2 graden. De afgelopen dagen verliepen op het hoofdstation ook al zomers, met temperaturen van minimaal 25 graden. Op drie dagen werd het zelfs tropisch warm met minimaal 30 graden. Hiermee is de tweede hittegolf van het jaar een feit. Volgens Weeronline is dit "zeer bijzonder".

Sinds het begin van de metingen in 1901 telden alleen de zomers van 1941, 2006, 2018 en 2019 twee officiële hittegolven. Het is de 32e hittegolf in De Bilt. Regionaal is er ook sprake van een hittegolf, maar dat komt jaarlijks vaker voor. Alleen vorig jaar was er voor het eerst in jaren geen regionale hittegolf in Nederland. In 2023 waren er drie regionale hittegolven.

De officiële hittegolf is naar verwachting zaterdag alweer voorbij, want dan komt het kwik in De Bilt volgens Weeronline niet boven de 22 graden uit. In 1975 duurde een officiële hittegolf achttien dagen, van 29 juli tot en met 15 augustus.