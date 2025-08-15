Prijzen olie en gas licht lager in afwachting top Trump en Poetin

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen van olie en gas gingen vrijdag licht omlaag in afwachting van het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Trump en Poetin spreken elkaar in Alaska over de oorlog in Oekraïne. De ontmoeting zou uiteindelijk kunnen leiden tot aanzienlijke veranderingen in de brandstofaanvoer vanuit Rusland, een van de grootste producenten van olie en gas ter wereld.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte de gasprijs voor levering in september met ruim 1 procent tot 31,72 euro per megawattuur. Eind april kostte gas ook ongeveer 32 euro per megawattuur. Dat was de laagste prijs sinds september vorig jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot meer dan 63 dollar per vat en Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot ruim 66 dollar. De olieprijzen zijn dit jaar ongeveer 10 procent gedaald.