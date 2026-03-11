ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: belangrijke Russische fabriek getroffen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 1:30
anp110326002 1
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïense troepen hebben dinsdag een belangrijke fabriek die raketonderdelen produceert getroffen in de Russische grensregio Bryansk, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
Het zou gaan om de Kremniy El-fabriek. Volgens Zelensky produceerde de fabriek elektronica en onderdelen voor Russische raketten. "Dezelfde raketten die onze steden, dorpen en burgers treffen", voegde hij eraan toe.
De gouverneur van de regio Bryansk, Alexander Bogomaz, meldde op Telegram dat bij Oekraïense aanvallen zes burgers omkwamen en 37 gewond raakten.
Bogomaz maakte geen melding van de fabriek in wat hij omschreef als een "terroristische raketaanval".
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

Loading