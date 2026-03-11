Zelensky: belangrijke Russische fabriek getroffen

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïense troepen hebben dinsdag een belangrijke fabriek die raketonderdelen produceert getroffen in de Russische grensregio Bryansk, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het zou gaan om de Kremniy El-fabriek. Volgens Zelensky produceerde de fabriek elektronica en onderdelen voor Russische raketten. "Dezelfde raketten die onze steden, dorpen en burgers treffen", voegde hij eraan toe.

De gouverneur van de regio Bryansk, Alexander Bogomaz, meldde op Telegram dat bij Oekraïense aanvallen zes burgers omkwamen en 37 gewond raakten.

Bogomaz maakte geen melding van de fabriek in wat hij omschreef als een "terroristische raketaanval".