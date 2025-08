Koraal Australisch Great Barrier Reef niet eerder zo verbleekt

CANBERRA (ANP/AFP) - Het Australische Great Barrier Reef staat er niet goed voor, staat in een rapport van de Australische overheid. Volgens de onderzoekers was het grootste koraalrif in de wereld in de veertig jaar dat het wordt bijgehouden nog niet eerder zo verbleekt als nu.

Koraalverbleking komt vooral doordat het water in de oceaan opwarmt. Door de hoge zeetemperatuur vertrekken de algen die het koraal zijn kenmerkende kleuren geven. Het rif kan zich weer herstellen, maar als de warmte aanhoudt, wordt het koraal wit en sterft het.

Hoofdonderzoeker Mike Emslie zegt dat het rif ook schade heeft opgelopen door cyclonen en de aantasting van zeesterren, maar "oorzaak nummer een is klimaatverandering, daar bestaat geen twijfel over". In 2024 en begin 2025 lag de zeetemperatuur rond Australië ongebruikelijk hoog.

Het herstel van het rif kan jaren duren, maar Emslie is hoopvol dat dat gaat lukken. "Het is het nog steeds waard om voor te vechten. We kunnen het niet opgeven."