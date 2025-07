Zelensky bevestigt dat de VS weer wapens leveren

KYIV(ANP/RTR/DPA) - De Verenigde Staten gaan verder met het leveren van wapens aan Oekraïne. President Volodymyr Zelensky zei vrijdag daarover toezeggingen te hebben gekregen. "Volgens alle berichten zijn de wapenleveringen hervat", aldus de president in een videoboodschap.

Het Pentagon hield vorige week eerder overeengekomen wapenleveringen aan Oekraïne tegen, omdat de eigen voorraden te veel zouden slinken. Begin deze week kondigde president Donald Trump aan meer wapens te zullen leveren voor de verdediging van Oekraïne tegen de Russen. Hij zei later ook wapens via de NAVO te willen leveren. Woensdag meldden ingewijden dat de VS alweer artilleriegranaten en raketten naar Oekraïne stuurden.

Zelensky zei ook dat zijn legertop volgende week zal samenwerken met Trumps Oekraïne-gezant Keith Kellogg, als die op bezoek komt. De oud-generaal wordt maandag in Kyiv verwacht.