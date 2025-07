Amerikaans hof oordeelt tegen deal met vermeend brein 9/11

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaans hof van beroep zet een streep door een juridische deal met Khalid Sheikh Mohammed, die gezien wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Volgens het hof stond de toenmalige minister van Defensie, Lloyd Austin, in zijn recht om de deal tegen te houden.

Vorig jaar werd bekend dat er een deal was gesloten om de zaak te kunnen afronden. Mohammed en twee medeverdachten zouden schuld bekennen om zo de doodstraf te ontlopen.

Austin greep enkele dagen later in door de overeenkomst in te trekken, maar een militaire rechtbank en later ook een militair hof oordeelden dat de minister daarmee te ver ging. Het civiele hof van beroep oordeelt nu toch weer anders.

Bij de terreurdaden in 2001 kwamen duizenden mensen om het leven. Terroristen gebruikten gekaapte vliegtuigen om aanslagen te plegen op onder andere de Twin Towers in New York. Mohammed zit sinds 2003 vast in gevangenenkamp Guantánamo Bay.