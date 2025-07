Visser derde in sterk bezette 100 meter horden in Monaco

MONACO (ANP) - Nadine Visser is bij de atletiekwedstrijden uit de Diamond League in Monaco op het podium geëindigd op de 100 meter horden. Ze finishte in een sterk veld als derde in 12,56 met tegenwind. De winst was voor de Jamaicaanse Megan Tapper in 12,34. De Zwitserse Ditaji Kambundji werd tweede in 12,43. Visser versloeg de Amerikaanse olympisch kampioene Masai Russell, die als vierde eindigde in 12,57.

Mike Foppen deed een vergeefse poging als eerste Nederlandse atleet onder de 13 minuten te lopen op de 5000 meter. De Nijmegenaar gaf in het tweede deel van zijn race te veel tijd prijs en finishte als elfde in 13.06,95. De Ethiopiër Yomif Kejelcha won na een lange solo in 12.49,46.

Sprinter Xavi Mo-Ajok eindigde bij zijn debuut in de Diamond League als vijfde op de 200 meter in 20,34. Hij kwam niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 20,01, waarmee hij recent won bij het EK voor landen in Madrid. De Amerikaanse vedette Noah Lyles spurtte naar de zege in 19,88.