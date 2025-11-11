ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky bezoekt frontstad Cherson

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 12:46
anp111125098 1
CHERSON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat hij een bezoek heeft gebracht aan Cherson. Deze Oekraïense stad ligt op slechts enkele kilometers van Russische posities aan de overkant van de rivier de Dnjepr en wordt voortdurend aangevallen met bommen en drones.
Zelensky plaatste een video online waarin hij een toespraak houdt ter herdenking van de Russische terugtrekking uit Cherson. Rusland nam de zuidelijke stad in 2022 aan het begin van de oorlog in. Oekraïense troepen bevrijdden de stad later dat jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

Loading