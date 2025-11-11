Zelensky bezoekt frontstad Cherson

CHERSON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat hij een bezoek heeft gebracht aan Cherson. Deze Oekraïense stad ligt op slechts enkele kilometers van Russische posities aan de overkant van de rivier de Dnjepr en wordt voortdurend aangevallen met bommen en drones.

Zelensky plaatste een video online waarin hij een toespraak houdt ter herdenking van de Russische terugtrekking uit Cherson. Rusland nam de zuidelijke stad in 2022 aan het begin van de oorlog in. Oekraïense troepen bevrijdden de stad later dat jaar.