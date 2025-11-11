Landen stemmen in met Ethiopië als gastland voor klimaattop COP32

BELÉM (ANP) - Landen hebben ingestemd met Ethiopië als gastland voor de klimaattop in 2027. De keuze wordt naar verwachting dinsdag formeel vastgesteld op de klimaattop die nu gaande is in het Braziliaanse Belém, bevestigde COP30-voorzitter André Corrêa do Lago.

Daarmee is de conferentie in 2027 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het is echter nog steeds onduidelijk waar de klimaattop volgend jaar plaatsvindt. Zowel Australië als Turkije heeft zich aangeboden als gastland en geen van beide landen wil tot nu toe opgeven.

Als geen consensus wordt bereikt, vindt de klimaattop volgend jaar mogelijk plaats in het Duitse Bonn. Daar is het klimaatagentschap van de Verenigde Naties gevestigd. Corrêa do Lago heeft er maandag bij de landen op aangedrongen hun impasse zo snel mogelijk te doorbreken.