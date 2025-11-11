ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landen stemmen in met Ethiopië als gastland voor klimaattop COP32

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 12:55
anp111125102 1
BELÉM (ANP) - Landen hebben ingestemd met Ethiopië als gastland voor de klimaattop in 2027. De keuze wordt naar verwachting dinsdag formeel vastgesteld op de klimaattop die nu gaande is in het Braziliaanse Belém, bevestigde COP30-voorzitter André Corrêa do Lago.
Daarmee is de conferentie in 2027 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het is echter nog steeds onduidelijk waar de klimaattop volgend jaar plaatsvindt. Zowel Australië als Turkije heeft zich aangeboden als gastland en geen van beide landen wil tot nu toe opgeven.
Als geen consensus wordt bereikt, vindt de klimaattop volgend jaar mogelijk plaats in het Duitse Bonn. Daar is het klimaatagentschap van de Verenigde Naties gevestigd. Corrêa do Lago heeft er maandag bij de landen op aangedrongen hun impasse zo snel mogelijk te doorbreken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

Loading