Advocaat pleegvader: fouten niet alleen aan hem te wijten

ROTTERDAM (ANP) - Pleegvader Johnny van den B. (38) uit Vlaardingen, die terechtstaat voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het Vlaardingse pleegmeisje, vindt het onbegrijpelijk waarom de zorginstanties niet worden vervolgd. Dat zei zijn advocaat dinsdag bij aanvang van haar pleidooi.

Van den B. zit sinds zijn aanhouding in mei 2024 in voorlopige hechtenis, net als pleegmoeder Daisy W. De advocate zei dat Van den B. zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de opsluiting van het meisje. "Maar hij is wel van mening dat die fout niet alleen aan hem te wijten is."

De raadsvrouw benadrukte dat het verblijf van het meisje in het pleeggezin enorm uit de hand gelopen is, maar ook dat de pleegouders meermalen hulp hebben gevraagd aan de instanties, maar die niet hebben gekregen. "Dat er fouten zijn gemaakt, staat niet ter discussie. Maar het Openbaar Ministerie stapt gemakkelijk over de rol van de instanties heen", aldus de advocaat.