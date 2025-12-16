ECONOMIE
Zelensky: claimscommissie moet leiden tot betaling oorlogsschade

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 12:46
DEN HAAG (ANP) - De oprichting van een claimscommissie moet leiden tot "echte" betalingen van de geleden oorlogsschade in Oekraïne, zei president Volodymyr Zelensky dinsdagmiddag bij de internationale conferentie hierover in Den Haag. Hij verwacht "sterke en voldoende internationale steun, zodat mensen werkelijk voelen dat elke soort schade die is veroorzaakt door de oorlog kan worden gecompenseerd".
Oekraïners kunnen al sinds 2023 hun schade opgeven bij een in Den Haag gevestigd register. De claimscommissie die eveneens wordt gevestigd in de politieke hoofdstad, gaat die schade ook valideren. De volgende vraag is hoe die schade van naar verwachting miljarden euro's zal worden betaald.
Verschillende aanwezigen, zoals demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel en EU-buitenlandchef Kaja Kallas, zijn ervan overtuigd dat Rusland uiteindelijk zal betalen. Daarom gingen zij ook niet in op de vraag of er een plan B is voor het geval dat Rusland niet betaalt.
