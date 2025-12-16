ECONOMIE
Zelensky ontmoet Moldavische leider Sandu in Den Haag

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 12:29
DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Den Haag ook zijn Moldavische ambtsgenoot Maia Sandu ontmoet. "We bespraken mogelijke samenwerkingsgebieden en kwamen overeen om verder contact te houden. Ik heb de president ook geïnformeerd over onze inspanningen voor vrede, veiligheid en de wederopbouw van Oekraïne na het einde van de oorlog", schreef Zelensky op X.
De Oekraïense president deelde ook beelden van zijn ontmoeting met Sandu. Zij leidt Moldavië, een relatief klein land tussen Oekraïne en Roemenië. Rusland en de EU wedijveren daar om invloed. Sandu staat zelf bekend als pro-Europees. "We moeten druk blijven uitoefenen op Rusland en alle mogelijke uitingen van Russische dreigingen tegengaan. Dit hebben we ook besproken", schreef Zelensky na de ontmoeting.
"Een belangrijk onderwerp is ook ons gezamenlijke pad naar lidmaatschap van de Europese Unie", vervolgde hij. "Verdere vooruitgang van Oekraïne en Moldavië moet gelijktijdig en nauw gecoördineerd plaatsvinden."
