Zelensky: geen verkiezingen mogelijk in door Rusland bezet gebied

KYIV (ANP/RTR) - Verkiezingen in Oekraïne zijn alleen mogelijk wanneer de veiligheid van het stemproces is gewaarborgd, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarmee bedoelt hij dat verkiezingen nu niet kunnen worden gehouden in door Rusland bezette delen van het land.

De minister van Buitenlandse Zaken werkt volgens Zelensky aan infrastructuur voor stemmen vanuit het buitenland. Hij benadrukt dat het niet aan Poetin is om te bepalen hoe de verkiezingen eruit zouden moeten zien.

De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op nieuwe presidentsverkiezingen, ondanks de aanhoudende Russische bombardementen. De Europese Unie gaf eerder aan het verkiezingsproces te willen ondersteunen.

In Miami vinden dit weekend gesprekken plaats over het beëindigen van de oorlog. De VS hebben volgens Zelensky aangeboden samen met de Oekraïense en Russische vertegenwoordigers te overleggen. Of de driezijdige gesprekken doorgaan, hangt volgens de president af van de onderhandelingen.