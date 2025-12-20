ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: geen verkiezingen mogelijk in door Rusland bezet gebied

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 14:54
anp201225091 1
KYIV (ANP/RTR) - Verkiezingen in Oekraïne zijn alleen mogelijk wanneer de veiligheid van het stemproces is gewaarborgd, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarmee bedoelt hij dat verkiezingen nu niet kunnen worden gehouden in door Rusland bezette delen van het land.
De minister van Buitenlandse Zaken werkt volgens Zelensky aan infrastructuur voor stemmen vanuit het buitenland. Hij benadrukt dat het niet aan Poetin is om te bepalen hoe de verkiezingen eruit zouden moeten zien.
De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op nieuwe presidentsverkiezingen, ondanks de aanhoudende Russische bombardementen. De Europese Unie gaf eerder aan het verkiezingsproces te willen ondersteunen.
In Miami vinden dit weekend gesprekken plaats over het beëindigen van de oorlog. De VS hebben volgens Zelensky aangeboden samen met de Oekraïense en Russische vertegenwoordigers te overleggen. Of de driezijdige gesprekken doorgaan, hangt volgens de president af van de onderhandelingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

82580619_m

Aarde werd 12.800 jaar geleden getroffen door "onzichtbare" explosies uit de ruimte

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

Loading