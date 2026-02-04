President Donald Trump
staat er beroerd voor in de peilingen. Van zijn meeerderheid uit 2024 is niet veel meer over. In november zijn er congresverkiezingen. Dan zou zijn macht gebroken kunnen worden. Maar komen die verkieizingen er ook?
Trump
heeft opgeroepen om de Amerikaanse verkiezingen te "nationaliseren"
– een controversiële zet die vragen oproept over de toekomst van de democratie
in de Verenigde Staten. In een podcastinterview met voormalig FBI-vicedirecteur Dan Bongino verklaarde Trump dat Republikeinen "de macht moeten overnemen" en de verkiezingen in minstens vijftien staten onder federale controle moeten brengen.
Grondwettelijke bezwaren
Deze uitspraken staan op gespannen voet met de Amerikaanse grondwet, die verkiezingen
primair onder de bevoegdheid van individuele staten plaatst. De federale overheid speelt traditioneel slechts een ondergeschikte rol bij het organiseren van verkiezingen. Trump
lijkt dit fundamenteel te willen veranderen, ondanks het feit dat zijn beschuldigingen van wijdverbreide verkiezingsfraude in meer dan zestig rechtszaken zijn weerlegd.
De SAVE Act als instrument
Trumps plannen
worden ondersteund door de SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), een wetsvoorstel dat kiezers verplicht persoonlijk een bewijs van staatsburgerschap te overleggen bij registratie. Critici noemen dit een "moderne poll tax" die barrières opwerpt voor Amerikaanse burgers, aangezien niet iedereen beschikt over een paspoort of geboorteakte. Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel al aangenomen.
Waarom nu?
Met de tussentijdse verkiezingen
van november 2026 in aantocht en teleurstellende peilingen voor de Republikeinen, zien analisten Trumps retoriek als een poging om de basis te leggen voor mogelijke inmenging. De president heeft ook aangekondigd per executive order mail-in stemmen te willen verbieden en stemmachines af te schaffen – maatregelen die juridisch zeer aanvechtbaar zijn.
De feiten op een rij
|Wat?
|Trump wil verkiezingen in 15 staten federaal laten controleren
|Wetsvoorstel
|SAVE Act: verplicht bewijs staatsburgerschap bij stemregistratie
|Grondwet
|Verkiezingen vallen onder staatsbevoegdheid, niet federaal
|Context
|Tussentijdse verkiezingen november 2026; krappe Republikeinse meerderheden
|Kritiek
|Democraten noemen SAVE Act een "moderne poll tax"