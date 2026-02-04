ECONOMIE
Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 04 februari 2026 om 7:43
midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2
President Donald Trump staat er beroerd voor in de peilingen. Van zijn meeerderheid uit 2024 is niet veel meer over. In november zijn er congresverkiezingen. Dan zou zijn macht gebroken kunnen worden. Maar komen die verkieizingen er ook?
Trump heeft opgeroepen om de Amerikaanse verkiezingen te "nationaliseren" – een controversiële zet die vragen oproept over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten. In een podcastinterview met voormalig FBI-vicedirecteur Dan Bongino verklaarde Trump dat Republikeinen "de macht moeten overnemen" en de verkiezingen in minstens vijftien staten onder federale controle moeten brengen.​
Grondwettelijke bezwaren
Deze uitspraken staan op gespannen voet met de Amerikaanse grondwet, die verkiezingen primair onder de bevoegdheid van individuele staten plaatst. De federale overheid speelt traditioneel slechts een ondergeschikte rol bij het organiseren van verkiezingen. Trump lijkt dit fundamenteel te willen veranderen, ondanks het feit dat zijn beschuldigingen van wijdverbreide verkiezingsfraude in meer dan zestig rechtszaken zijn weerlegd.​
De SAVE Act als instrument
Trumps plannen worden ondersteund door de SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), een wetsvoorstel dat kiezers verplicht persoonlijk een bewijs van staatsburgerschap te overleggen bij registratie. Critici noemen dit een "moderne poll tax" die barrières opwerpt voor Amerikaanse burgers, aangezien niet iedereen beschikt over een paspoort of geboorteakte. Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel al aangenomen.
Waarom nu?
Met de tussentijdse verkiezingen van november 2026 in aantocht en teleurstellende peilingen voor de Republikeinen, zien analisten Trumps retoriek als een poging om de basis te leggen voor mogelijke inmenging. De president heeft ook aangekondigd per executive order mail-in stemmen te willen verbieden en stemmachines af te schaffen – maatregelen die juridisch zeer aanvechtbaar zijn.​

De feiten op een rij

Wat?Trump wil verkiezingen in 15 staten federaal laten controleren
WetsvoorstelSAVE Act: verplicht bewijs staatsburgerschap bij stemregistratie
GrondwetVerkiezingen vallen onder staatsbevoegdheid, niet federaal
ContextTussentijdse verkiezingen november 2026; krappe Republikeinse meerderheden
KritiekDemocraten noemen SAVE Act een "moderne poll tax"

