Brand wint ook wereldbeker veldrijden in Antwerpen

ANTWERPEN (ANP) - Lucinda Brand heeft in Antwerpen een wereldbekerwedstrijd in het veldrijden gewonnen. De 36-jarige Dordtse van Baloise Glowi Lions bleef haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado twee seconden voor. De derde plaats was ook voor een Nederlandse, Aniek van Alphen. Zij kwam zestien seconden na Brand over de finish.

Brand was zondag al de beste bij de wereldbeker in Namen en een week eerder in Terralba op Sardinië. Ze heeft nu 54 keer op rij het erepodium gehaald.

Het was de eerste keer dat Brand, die de leiding in het wereldbekerklassement in handen heeft genomen, in Antwerpen een wereldbekerwedstrijd won.