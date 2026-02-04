'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

Het zou heel slecht gaan met actrice Eva van de Wijdeven. Dat gaat al een tijdje rond in de roddelrubrieken. Nu is ze gesignaleerd als dakloze in het centrum van Apeldoorn. Er zou ook sprake zijn van verslavingsproblematiek. De beelden zouden te ernstig zijn om te delen volgens Reality FBI.

Nog niet zo lang geleden was Eva van de Wijdeven een gevierd actrice, bekend van Dunya en Desie en A'dam en E.V.A. Ook zat ze in Penoza en Celblok H. Maar vier jaar geleden, na haar deelname aan Expeditie Robinson, besloot ze het roer om te gooien. Ze wilde meer tijd doorbrengen met haar zoontje en andere wegen inslaan. Daarom zegde ze vijf films af waar ze al mee bezig was. “Soms heb je iets nodig om een patroon bij jezelf te doorbreken. Dat was Expeditie Robinson voor mij. Toen ik terugkwam, was het voor mij helemaal duidelijk dat ik een andere weg wilde inslaan”, zei ze toen in De Telegraaf.

Daarna ging het hard bergafwaarts. Het volgende bericht over de knappe actrice ging over de executieverkoop van haar huis. Nu zou ze op straat zijn beland. “Volgens meerdere bronnen zou Eva momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en zou zij rondzwerven in de omgeving van Apeldoorn”, meldde Juice Channel eerder al. Het kind zou bij zijn vader zijn. "Dit is ook terug te zien op zijn Instagram, waar hij regelmatig beelden deelt.”

Juicekanaal Reality FBI zegt nu beelden te hebben gezien van de dakloze actrice. “Heb zojuist beelden ontvangen van een rondzwervende Eva van de Wijdeven in het centrum van Apeldoorn. Pijnlijk om te zien en ik zal deze beelden niet delen.”