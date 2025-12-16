ECONOMIE
Zelensky heeft op papier welke landen troepen sturen na bestand

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 14:26
DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zwart op wit staan welk land bereid is om troepen te sturen na het ingaan van een staakt-het-vuren met Rusland, zei hij tijdens een persconferentie dinsdag met demissionair premier Dick Schoof. Hij is alleen niet van plan om te vertellen wat die toezeggingen zijn voordat het bestand van kracht is.
"We hebben een document opgesteld, maar we hebben besloten om dat document niet te delen", zei Zelensky. "Na het bestand zal het klaar zijn en zul je zien wat elk land zal bijdragen."
Zelensky sprak maandag in Berlijn met meerdere Europese leiders, onder wie Schoof, over de veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Volgens Zelensky zijn meer dan dertig landen, de zogenoemde Coalition of the Willing, bereid om bij te dragen aan die veiligheidsgaranties. Maar niet alle landen doen dat met troepen. Landen kunnen bijvoorbeeld ook helpen met inlichtingen.
