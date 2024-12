Man opgepakt om mogelijke betrokkenheid fatale brand Vroomshoop

VROOMSHOOP (ANP) - Een man uit Ridderkerk is gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de fatale brand vrijdagavond in Vroomshoop. De twee bewoners van het huis overleden aan hun verwondingen.

De man is opgepakt in de omgeving van de woning in Vroomshoop (Overijssel). De politie kan nog niets zeggen over hoe de brand is veroorzaakt en ook niets over een eventueel motief.

De twee bewoners zijn uit het brandende huis gehaald maar bezweken aan hun verwondingen. Er zijn geen andere slachtoffers.

Ook drie honden overleefden het vuur niet.