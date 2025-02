Zelensky hoopt Trump vrijdag te ontmoeten in Witte Huis

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt vrijdag op bezoek te gaan bij zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Ze zouden dan definitief een deal kunnen sluiten over de Oekraïense grondstoffen, waar Trump in ruil voor financiële en militaire steun toegang toe wil hebben.

Zelensky's reis naar het Witte Huis is nog niet zeker, benadrukt de president. Oekraïense bronnen zeiden dinsdag dat Kyiv akkoord is met de overeenkomst en dat het nu aan Trump is om ook met de afspraken in te stemmen.

Volgens Zelensky moet de delfstoffendeal deel zijn van een bredere veiligheidsovereenkomst. "Dit is slechts een begin, een raamwerk, het kan een groot succes worden. Maar dat succes hangt af van het gesprek met president Trump."

Oekraïne wil dat de opbrengsten niet zomaar naar de Verenigde Staten vloeien, maar in een fonds terechtkomen dat de VS en Oekraïne samen beheren. Op die manier zouden beide landen kunnen profiteren van de zeldzame mineralen in de grond.