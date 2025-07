Zelensky is Trump dankbaar voor Amerikaanse wapens

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump dankbaar is voor diens deal met NAVO-landen. Die overeenkomst moet ervoor zorgen dat Oekraïne de beschikking krijgt over Amerikaanse luchtverdedigingswapens, raketten en munitie. Ook zette Trump Rusland onder druk om binnen vijftig dagen een "deal" te sluiten met Oekraïne. Anders zouden zware heffingen volgen.

"Ik ben president Trump dankbaar voor zijn bereidheid om te helpen bij het beschermen van ons volk", zei Zelensky in zijn dagelijkse televisietoespraak. De Oekraïense president had zelf maandag een ontmoeting met Keith Kellogg, de Amerikaanse gezant die op bezoek is in Kyiv. Volgens Zelensky was het een "productief gesprek".