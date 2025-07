Jeffrey Epsteins medeplichtige Ghislaine Maxwell is bereid de 'waarheid' over de lijst met pedofiele cliënten te onthullen

Jeffrey Epstein's hulpje Ghislaine Maxwell is bereid om de ‘waarheid’ over de lijst met pedofiele klanten te onthullen, zeggen insiders volgens de Mail en Drudge Report. Dus waarom houden de Republikeinen en Trump haar tegen?

Ghislaine Maxwell is bereid om voor het Congres te spreken over The Epstein Files. Maxwell, 63, is de enige die achter de tralies zit voor wat het netwerk rond Epstein heeft gedaan – ze zit 20 jaar voor kinderhandel – terwijl pedofiel Jeffrey Epstein naar verluidt een netwerk van minderjarige meisjes runde.

Nu zegt een bron: "Ondanks de geruchten is Ghislaine nooit een schikking aangeboden. Ze zou heel graag voor het Congres verschijnen om haar verhaal te doen.

Niemand van de overheid heeft haar ooit gevraagd om te vertellen wat ze weet. Ze is nog steeds de enige die in verband met Epstein in de gevangenis zit en ze zou graag de kans krijgen om het Amerikaanse publiek de waarheid te vertellen.“

Maxwell zegt dat ze beschermd had moeten worden tegen vervolging als onderdeel van een niet-vervolgingsovereenkomst die Epstein, haar ex-vriend en baas, in 2007 sloot toen hij ermee instemde schuldig te pleiten aan twee kleine aanklachten van prostitutie in een ‘sweetheart deal’ waardoor hij maar kort achter de tralies hoefde.

En nu blijft de controverse woeden over de verklaring van het ministerie van Justitie dat er geen ‘klantenlijst’ van Epstein bestaat en over de vrijgave van video's uit het Metropolitan Correctional Center in New York, die volgens het ministerie bewijzen dat hij in 2019 zelfmoord heeft gepleegd terwijl hij in de gevangenis zat op beschuldiging van sekshandel.

Critici wijzen erop dat er een cruciale minuut ontbreekt in de video uit de gevangenis, waarop ook de deur en zelfs de binnenkant van Epsteins cel niet te zien zijn.

Het schandaal – en de vermeende ‘doofpotaffaire’ – heeft geleid tot een opstand onder de trouwe MAGA-aanhangers van president Trump. Sommigen vinden zelfs dat minister van Justitie Pam Bondi ontslagen moet worden omdat ze beloofde alle dossiers over Epstein en zijn prominente mannelijke vrienden vrij te geven, maar die belofte kennelijk niet is nagekomen.

Een bron dicht bij Maxwell vertelde Daily Mail dat de ex-vriendin van Epstein – die nog steeds haar onschuld blijft volhouden – ‘graag de kans zou krijgen om voor het Congres te verschijnen en haar verhaal te vertellen’.