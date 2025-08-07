ECONOMIE
Douwe Bob sleept Yeşilgöz voor de rechter: 'smaad, laster en belediging'

Samenleving
door Redactie
donderdag, 07 augustus 2025 om 10:05
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 10:41
anp060825120 1
Douwe Bob heeft een kort geding aangespannen tegen VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De zanger eist dat de politica een tweet verwijdert, waarin zij hem beschuldigt van Jodenhaat, en eist een rectificatie. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding wordt behandeld.
In een persbericht laten de advocaten weten dat Yeşilgöz ondanks "herhaalde verzoeken" blijft weigeren de tweet in te trekken. "Douwe Bob ziet zich daarom nu genoodzaakt haar via de rechter te dwingen." Ook melden zij dat de artiest begin juli - in stilte - aangifte heeft gedaan tegen Yeşilgöz wegens smaad, laster en belediging. De VVD-fractie was niet direct bereikbaar voor een reactie.
Absurd
"Het is natuurlijk absurd dat de rechter hieraan te pas moet komen", zegt het management van Douwe Bob. "Dat Yeşilgöz als vooraanstaand politica zo achter haar foute tweet blijft staan is onbehoorlijk en onbegrijpelijk. Laat dit vooral niet normaal worden."
Yeşilgöz plaatste het bewuste bericht op X nadat Douwe Bob op het laatste moment een optreden op een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam had afgezegd. Volgens de zanger was de beschuldiging van Yeşilgöz "ongegrond en excessief" en zette deze aan tot publieke afkeer. Douwe Bob had eerder gemeld dat hij naar aanleiding van het incident ernstig werd bedreigd.
De VVD en Yeşilgöz hebben nog niet gereageerd op het kort geding van Douwe Bob.
Hieronder de gewraakte tweet:

