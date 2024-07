Zelensky mikt op tweede vredestop in november

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt in november navolging te kunnen geven aan een internationale top over vrede in zijn land. Hij verwacht dat Oekraïne dan op een tweede top met een volledig uitgewerkt vredesplan kan komen.

Vorige maand kwamen 92 landen samen voor de eerste top in Zwitserland. Rusland was toen niet uitgenodigd, maar Kyiv sloot niet uit dat dit de volgende keer wel het geval zou zijn. Het Kremlin liet vorige week al weten geen interesse te hebben in zo'n internationale top, omdat die weer enkel gefocust zou zijn op Oekraïense plannen en geen ruimte zou bieden aan de standpunten van Moskou.

Bij de vorige top tekenden tientallen landen een slotverklaring waarin werd opgeroepen tot dialoog met Rusland, omdat er geen vrede bereikt kan worden zonder overleg met dat land. Zelensky zei toen al te hopen op een snelle nieuwe top, maar er heeft zich nog geen land aangeboden om die te organiseren.