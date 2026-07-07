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Zelensky: NAVO doet zichzelf tekort als ze Oekraïne buitenhoudt

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 15:10
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ANKARA (ANP) - De NAVO benadeelt zichzelf als zij Oekraïne buiten de deur blijft houden, vindt president Volodymyr Zelensky. Op de eerste dag van de NAVO-top in Ankara hield Zelensky een NAVO-forum voor dat zijn land als dronegrootmacht bijvoorbeeld zijn gelijke niet heeft.
"Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten?" vroeg Zelensky retorisch voor een zaal met onder anderen NAVO-topman Mark Rutte en premier Rob Jetten. "Denk je dat echt? Als Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten, is het logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken."
Oekraïne lijkt door razendsnelle innovatie momenteel de overhand te hebben in de droneoorlogvoering die de strijd met Rusland domineert. Het deelt die kennis inmiddels met bondgenoten en put daar nieuw zelfbewustzijn uit.
Door verzet van onder meer de VS is NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne voorlopig niet in zicht.
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