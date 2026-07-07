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Duitse brouwers produceren recordhoeveelheid alcoholvrij bier

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 14:47
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BERLIJN (ANP) - Duitse brouwerijen hebben vorig jaar een recordhoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. De productie van bier zonder alcohol steeg met 6,5 procent naar 616 miljoen liter, meldt het Duitse federale statistiekbureau. Tegelijkertijd daalde de productie van bier met alcohol met bijna 6 procent tot 6,8 miljard liter.
Ondanks de groei van alcoholvrij bier blijft de productie van bier met alcohol dus nog altijd veel groter. De cijfers wijzen wel op een verandering in het drinkgedrag van consumenten. Volgens het statistiekbureau kiezen steeds meer mensen, vooral jongeren, voor alcoholvrije alternatieven vanwege een gezondere levensstijl. Daarnaast drukken hogere kosten voor levensonderhoud op de bestedingen aan alcohol. Daarmee sluit de ontwikkeling in Duitsland aan bij een bredere wereldwijde daling van de alcoholconsumptie.
Die ontwikkeling heeft drankproducenten de afgelopen jaren fors onder druk gezet en gedwongen hun kosten te verlagen en hun assortiment aan te passen.
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