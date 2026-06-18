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Zelensky: oorlog voor de winter beëindigen door diplomatie

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 1:04
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KYIV (ANP) - Oekraïne wil de oorlog voor de winter beëindigen door middel van diplomatie en door druk op Rusland uit te oefenen. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gemeld op Telegram.
"Als de oorlog doorgaat, hebben we een winterhulppakket nodig met onder meer gas, dieselbrandstof en energieapparatuur", aldus Zelensky. Ook zegt hij dat zijn land voor de winter "een pakket van minstens driehonderd raketten" nodig heeft.
De afgelopen dagen hebben beide landen elkaar nog zwaar bestookt. Donderdag was Zelensky aanwezig bij de EU-top in Brussel en zei onder meer dat de toekomst van Europa wordt bepaald door de verdediging van Oekraïne. Mede daarom pleit hij voor het versneld aanbieden van Oekraïens EU-lidmaatschap.
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