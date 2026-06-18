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Advies: stop met aanpak schoolverzuim via strafrecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 00:34
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DEN HAAG (ANP) - De strafrechtelijke vervolging van schoolverzuim moet stoppen. Er moet zo snel mogelijk een passend en effectief alternatief komen voor de aanpak van leerlingen die spijbelen. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een rapport.
De focus ligt nu te veel op het strafrecht en te weinig op de ontwikkeling van leerlingen, stelt de raad. Wat betreft de RSJ moet de discussie over de aanpak van schoolverzuim gaan over de vraag: wat hebben jeugdigen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? "Belangrijk is te kijken naar wat een jongere nodig heeft in onderwijs en ondersteuning om de oorzaken van het schoolverzuim aan te pakken", aldus de raad.
De RSJ adviseert daarom "te stoppen met strafrechtelijke vervolging en in plaats daarvan te kiezen voor zorg en passend onderwijs, omdat straf de onderliggende problemen meestal niet oplost".
"Zorg zo snel mogelijk voor een passend en werkzaam alternatief, waarbij er een hoofdverantwoordelijke is voor de aanpak van schoolverzuim", schrijft de RSJ verder. "Bij deze landelijke aanpak moet gefocust worden op de oorzaken van en onderliggende problematiek bij schoolverzuim. Ook moeten ouders actief betrokken worden en komen er passende vormen van onderwijs of alternatieve dagbesteding."
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