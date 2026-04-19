Zelensky: Patriot-raketten kunnen elke week opraken

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 13:21
HILVERSUM (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky kunnen de belangrijke Patriot-raketten elke week opraken. Dat zei de president in het televisieprogramma Buitenhof. "Het ligt eraan of de aanvallen zwaar zijn of niet. En of we elke dag worden aangevallen, of dag en nacht."
De afgelopen week was Zelensky in Nederland en andere Europese landen, onder meer voor afspraken over het produceren en aankopen van wapens. Deze mini-tournee is volgens Zelensky belangrijk om extra luchtafweer te vinden tegen ballistische raketten. Deze kan het land nog niet zelf fabriceren.
"We hebben geen grote aantallen achter de hand", benadrukte Zelensky. Het is volgens hem afgelopen winter meermaals voorgekomen dat raketafweersystemen klaarstonden, maar "niets hadden om af te vuren".
Ondanks afspraken met Europese landen weet Zelensky niet wanneer er weer aanvullingen nodig zijn. "Ze zijn mijn vragen ook zat", grapte hij. "Ik denk dat de Europeanen er ook genoeg van hebben."
Dit zijn de grootste legers ter wereld

Afvallen na je 60e: de 9 belangrijkste tips

Wall Street Journal: VS willen nog meer chaos door Iraanse schepen enteren

7 dingen die je nog niet weet over zoenen

Zo koop je een goede tweedehands e-bike

Omvliegen, vertraging, duurdere tickets: dit moet je nu weten

