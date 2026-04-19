Regering en rebellen Congo maken afspraken over humanitaire hulp

door anp
zondag, 19 april 2026 om 14:04
KINSHASA (ANP/AFP) - De regering van de Democratische Republiek Congo en rebellengroep M23 hebben afspraken gemaakt over het vergemakkelijken van humanitaire hulpverlening aan de bevolking. Ook zullen beide partijen binnen tien dagen gevangenen vrijlaten.
De door Rwanda gesteunde rebellen hebben sinds 2021 gebieden in het oosten van Congo ingenomen. De regering en M23 spraken elkaar deze week in Zwitserland, onder bemiddeling van Qatar. Ook Zwitserland, de Verenigde Staten en de Afrikaanse Unie waren erbij. Alle partijen verklaren zondag in een statement dat er een overeenstemming is bereikt over "het cruciale belang van het garanderen van levensreddende humanitaire hulp" voor burgers.
De regering en M23 hebben afgesproken dat ze zich zullen houden aan hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht, het internationaal mensenrechtenrecht en het internationaal vluchtelingenrecht. Daarnaast zullen ze niets doen wat de hulp aan mensen in oorlogsgebieden in de weg staat.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de grootste legers ter wereld

anp180426094 1

Wall Street Journal: VS willen nog meer chaos door Iraanse schepen enteren

7 dingen die je nog niet weet over zoenen

Zo koop je een goede tweedehands e-bike

Omvliegen, vertraging, duurdere tickets: dit moet je nu weten

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

