Regering en rebellen Congo maken afspraken over humanitaire hulp

KINSHASA (ANP/AFP) - De regering van de Democratische Republiek Congo en rebellengroep M23 hebben afspraken gemaakt over het vergemakkelijken van humanitaire hulpverlening aan de bevolking. Ook zullen beide partijen binnen tien dagen gevangenen vrijlaten.

De door Rwanda gesteunde rebellen hebben sinds 2021 gebieden in het oosten van Congo ingenomen. De regering en M23 spraken elkaar deze week in Zwitserland, onder bemiddeling van Qatar. Ook Zwitserland, de Verenigde Staten en de Afrikaanse Unie waren erbij. Alle partijen verklaren zondag in een statement dat er een overeenstemming is bereikt over "het cruciale belang van het garanderen van levensreddende humanitaire hulp" voor burgers.

De regering en M23 hebben afgesproken dat ze zich zullen houden aan hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht, het internationaal mensenrechtenrecht en het internationaal vluchtelingenrecht. Daarnaast zullen ze niets doen wat de hulp aan mensen in oorlogsgebieden in de weg staat.