Zelensky: Poetin is gek en Trump een sterke man

BRUSSEL (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de Russische president Vladimir Poetin "gevaarlijk" en "gek" en de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump "een sterke man". Dat zei Zelensky donderdag op een persconferentie in Brussel. Poetin "houdt van doden". De Oekraïense president richt zijn hoop op Trump. "Ik wil hem heel graag aan onze kant hebben. Dat is voor mij heel belangrijk."

De Oekraïense president wil met Trump "meer details over deze oorlog bespreken". Zelensky heeft Trump weliswaar een aantal keer gesproken, maar niet terwijl die president was. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne regelmatig gezegd dat hij de oorlog in een dag zal beëindigen. Zelensky wil Trump de visie van Oekraïne uiteenzetten en daarover met hem van gedachten wisselen. Hij wil ook weten wat de visie van president Trump is. "Ik hoop dat hij mij zal begrijpen", zei Zelensky op de persconferentie, nadat hij in Brussel uitgebreid met de EU-leiders over de steun van Europa aan Oekraïne had gesproken.