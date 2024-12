Dodental cycloon Chido stijgt verder

MAPUTO/PARIJS (ANP/AFP) - Het dodental door de tropische cycloon Chido die een deel van zuidoostelijk Afrika trof, is verder gestegen. In Mozambique stierven zeker 73 mensen, volgens de jongste cijfers van de autoriteiten. Eerder waren daar ruim veertig slachtoffers geteld.

Op de Franse eilandengroep Mayotte, ten oosten van Mozambique, gaat het om ruim dertig doden en 1400 gewonden. De autoriteiten daar houden nog steeds rekening met veel meer slachtoffers. Kort nadat de cycloon afgelopen weekend over de archipel was geraasd, was er sprake van honderden, mogelijk duizenden doden.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zelf de enorme verwoestingen op Mayotte bekeken. Hij kondigde aan dat maandag in Frankrijk een dag van nationale rouw zal zijn voor de slachtoffers in het overzeese departement. De vlaggen gaan halfstok en om 11.00 uur is er een moment van stilte: "We delen allen in de pijn."