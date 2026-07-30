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Zelensky: ruim 70 raketten en 280 drones gebruikt bij aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 10:09
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KYIV (ANP) - Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op X sprak over zeker acht doden.
Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden en dat ook veel kruisraketten zijn gestopt.
De president schreef dat zijn militairen "ondanks het acute tekort aan luchtverdedigingsraketten" ongelooflijke dingen presteren. Hij stelde wel dat Rusland ook veel ballistische raketten heeft gebruikt.
Onduidelijk is nog in welke mate die projectielen ook zijn tegengehouden. Zelensky meldde dat huizen en bedrijven zijn verwoest of beschadigd en dat ook infrastructuur is getroffen.
Zelensky drong er bij bondgenoten op aan tijdig luchtafweerraketten te leveren die gebruikt kunnen worden tegen ballistische raketten. Anders kan dat levens kosten, waarschuwde hij.
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