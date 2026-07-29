Tien geldverstrekkers verhogen je hypotheekrente in één week — zoveel meer betaal je nu per maand

De Europese Centrale Bank deed vorige week donderdag níets: de depositorente bleef op 2,25 procent staan. Dat weerhield de Nederlandse hypotheekmarkt er niet van om vrolijk door te stijgen. Tien geldverstrekkers kondigden voor deze week een renteverhoging aan: ABN AMRO, Allianz, Argenta, bijBouwe, Florius, Moneyou, Rabobank, Robuust Hypotheken, Triodos Bank en Woonnu. En dat is nog maar de eerste lichting — vorige week verhoogde al ongeveer drie op de vijf aanbieders de vaste tarieven.

De gemiddelde tienjaarsrente met NHG, de populairste variant van het land, ging in die week van 4,01 naar 4,05 procent. Begin juli lag die nog rond de 3,9 procent. Het patroon is inmiddels bekend: de kapitaalmarktrente loopt op, geldverstrekkers volgen met een paar dagen vertraging, en de ECB heeft er nauwelijks iets mee te maken.

Wat de verhoging jóu kost

Hier is het goede nieuws, of eigenlijk het ontnuchterende nieuws: één week rentestijging kost een nieuwe koper de prijs van twee koppen koffie. Onderstaande maandlasten gaan uit van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar, exclusief hypotheekrenteaftrek

Jouw situatie Rente toen → nu Extra per maand Nieuwe hypotheek €300.000, 10 jaar vast NHG (deze week) 4,01% → 4,05% +€7 Nieuwe hypotheek €300.000, 10 jaar vast NHG (sinds begin juli) 3,90% → 4,05% +€26 Gemiddelde nieuwe hypotheek €376.600 (sinds begin juli) 3,90% → 4,05% +€33 Aflossingsvrij deel €200.000 (sinds begin juli) 3,90% → 4,05% +€25 Variabele rente €300.000, met NHG 3,78% → 3,82% +€7

Wie een volledig vaste rente heeft die nog jaren doorloopt, merkt van dit alles helemaal niets. Dat is de saaie waarheid die in elk rentebericht ontbreekt.

De echte rekening ligt bij de herzetters

Interessanter is de groep waar bijna niemand over schrijft: huiseigenaren met een rentevaste periode uit de coronajaren die dit jaar afloopt. Wie destijds rond 1,8 procent vastzette, krijgt nu een aanbod van ruim 4 procent. Bij €250.000 restschuld en twintig jaar resterende looptijd loopt de maandlast dan op van ongeveer €1.240 naar €1.520. Dat is bijna €280 per maand, ofwel zo'n €3.400 per jaar.

Bij een aflossingsvrij deel is het effect nog rechtlijniger: €150.000 aflossingsvrij tegen 1,8 procent kost €225 rente per maand, tegen 4,05 procent is dat ongeveer €506. Diezelfde lening, dezelfde woning, ruim het dubbele aan rente.

Waar je nog wél iets te kiezen hebt

Het verschil tussen aanbieders is deze week groter dan de verhoging zelf. Voor tien jaar vast met NHG liep het aanbod uiteen van 3,83 tot 4,60 procent. Op €300.000 is dat een verschil van ongeveer €135 per maand — twintig keer de renteverhoging waar deze week zoveel over te doen is.

Drie dingen die concreet helpen:

Vergelijk breder dan je eigen bank. De grootbanken zitten zelden onderaan de lijst; kleinere labels en verzekeraars vaak wel.

De grootbanken zitten zelden onderaan de lijst; kleinere labels en verzekeraars vaak wel. Check je energielabel. Sommige geldverstrekkers koppelen de rente sinds 1 april direct aan het label, met verschillen die groter zijn dan de renteverhogingen van deze maand.

Sommige geldverstrekkers koppelen de rente sinds 1 april direct aan het label, met verschillen die groter zijn dan de renteverhogingen van deze maand. Laat je renteaanbod vastleggen. Een uitgebracht aanbod blijft vaak enkele maanden geldig, ook als de rente daarna doorstijgt — check wel de termijn en de kosten bij je eigen aanbieder.

Precies dat laatste verklaart waarom het bij hypotheekadviseurs nu topdrukte is in een maand waarin normaal niemand een hypotheek aanvraagt.

En september?

De ECB zette in juni voor het eerst sinds september 2023 de rente omhóóg en drukte in juli op pauze. Markten houden rekening met een nieuwe stap in september. Voor wie een vaste rente heeft verandert dat niets, voor wie variabel staat des te meer. De rest van de markt beweegt vooral op de kapitaalmarkt, en die wacht niet op een persconferentie in Frankfurt.

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