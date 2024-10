Zelensky slaat bezoek van VN-chef Guterres af

KYIV (ANP) - President Volodymyr Zelensky heeft een bezoek van VN-baas António Guterres aan Oekraïne geweigerd. Zelensky is boos omdat Guterres afgelopen week heeft meegedaan aan de BRICS-top die werd georganiseerd door Rusland, zegt een bron tegen persbureau AFP.

Op de top in de Russische stad Kazan pleitte de VN-chef voor een "rechtvaardige vrede" in Oekraïne en in het bijzijn van president Vladimir Poetin riep hij op tot een einde aan de gevechten. Toch zette het bezoek kwaad bloed in Kyiv. "Guterres wilde na Kazan naar Oekraïne komen, maar de president heeft zijn bezoek niet bevestigd. Dus Guterres zal hier niet zijn", aldus de bron.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beklaagde zich voorafgaand aan de BRICS-top al over het bezoek van Guterres aan Rusland. Het ministerie wees erop dat de VN-voorman niet aanwezig was bij de vredestop van juni die door Oekraïne werd georganiseerd in Zwitserland.