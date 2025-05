Steeds meer mensen bellen voor niks de huisartsenpost: zet zorg verder onder druk

Hooikoorts, muggenbulten, het zijn redenen voor mensen om de huisartsenpost te bellen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Jojanneke Kant, huisarts en bekend als de Vragendokter op Instagram, roept op tot bewustzijn: “Beschikbare zorg begint bij jezelf.”

Volgens nieuwe cijfers van InEen, de brancheorganisatie voor huisartsenposten, had 74 procent van de bellers in 2023 geen spoedeisende hulp nodig. In 2021 was dat nog 70 procent. De HAP is bedoeld voor niet-levensbedreigende klachten die wél snel beoordeeld moeten worden, buiten reguliere openingstijden.

Kant slaat alarm via sociale media: “Het is geen populaire mening, maar ik ben bloedserieus: als we op deze manier doorgaan, loopt het zorgsysteem vast.” Ze benadrukt dat het huidige belgedrag de spoedzorg onder druk zet, waardoor échte noodgevallen minder goed herkend kunnen worden. “We maken het daarmee ook minder veilig voor elkaar”, zegt ze tegen RTL Nieuws.

Haar advies: denk eerst na, slik een paracetamol en kijk het even aan bij milde klachten zoals een verzwikte enkel. Veel mensen weten simpelweg niet wanneer ze wél of niet moeten bellen, stelt Kant. Daarom pleit ze voor EHBO-cursussen en voorlichting via sociale media.

Ook op de spoedeisende hulp (SEH) speelt dit probleem, vooral in grote steden. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen merkt dat patiënten met ogenschijnlijk urgente klachten vaak geen spoedzorg nodig hebben. “Deze kwalen zijn voor de patiënten vaak vervelend en worden als acuut ervaren, maar medisch gezien is het geen spoed”, aldus de vereniging.

Zorgverleners roepen op: gebruik je gezond verstand en ga alleen naar de spoedzorg wanneer het echt nodig is.