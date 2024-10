NSC: asielnoodwet moest van tafel omdat deze sowieso zou stranden

DEN HAAG (ANP) - Het was "nodig" om de asielnoodwet van tafel te halen, omdat deze "sowieso zou stranden", schrijft coalitiepartij NSC op haar website. Interim-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven kwam deze week na lang onderhandelen tot een akkoord hierover met PVV-leider Geert Wilders, die juist lang achter de asielnoodwet bleef staan. VVD en BBB stemden hier donderdagnacht mee in en het kabinet gaf vrijdag groen licht.

Asielminister Marjolein Faber heeft nu de opdracht om een spoedwet in plaats van een noodwet voor te bereiden. In de coalitie had vooral NSC moeite met de inzet van het noodrecht, dat eigenlijk bedoeld is voor noodsituaties zoals oorlogen en natuurrampen. De Eerste en Tweede Kamer krijgen pas maanden later de kans om zulke wetgeving goed dan wel af te keuren. De situatie kwam in beweging toen bleek dat ook een meerderheid in de Eerste Kamer de voorkeur had voor een spoedwet.

Met de afspraken "hebben we wél een streng migratiebeleid dat juridisch houdbaar is en een normale parlementaire behandeling kan doorlopen", aldus NSC. "Dit is effectiever en zorgt sneller voor resultaat." Verschillende experts trekken de juridische houdbaarheid van sommige maatregelen overigens in twijfel. Lynn Hillary (Universiteit van Amsterdam) en asieladvocaat Wil Eikelboom verwachten bijvoorbeeld dat de plannen om de gezinshereniging te versoberen niet in lijn zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.