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Zelensky sprak met Trump over Patriot-raketproductie in Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:58
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WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top begin deze maand dat Kyiv mogelijk een licentie krijgt om zelf die wapens te maken. Die zijn belangrijk voor de Oekraïense luchtverdediging.
"Een goed gesprek met president Trump in het Oval Office", schreef Zelensky op X nadat hij het Witte Huis weer had verlaten. "Dank voor alles wat we samen doen om de levens van Oekraïners te beschermen en vrede te bevorderen."
Zelensky meldde dat ze het ook hebben gehad over diplomatie, zonder verder te verduidelijken wat hij daarmee bedoelde. Mogelijk ging het over nieuwe sancties tegen Rusland, waar Zelensky steevast op aanstuurt.
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