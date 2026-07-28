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Chiptoeleverancier ASMI blijft profiteren van AI-investeringen

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 18:24
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ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASMI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw geprofiteerd van de enorme investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.
De omzet steeg in april, mei en juni tot iets meer dan 1 miljard euro. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Onder de streep bleef daar ruim 285 miljoen euro van over, tegen 202,4 miljoen euro een jaar eerder.
"We hebben opnieuw een sterk kwartaal achter de rug", zegt topman Hichem M'Saad in een toelichting. "De marktvraag bleef in het tweede kwartaal zeer gunstig, aangejaagd door aanhoudende investeringen in AI-infrastructuur om de snel groeiende computerbelasting te ondersteunen."
Het bedrijf uit Almere verwacht voor de tweede helft van dit jaar bovendien dat de omzet met ruim een vijfde stijgt ten opzichte van de eerste zes maanden. ASMI blijft ook flink investeren in onderzoek en ontwikkeling, "om toekomstige technologische doorbraken te versnellen".
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