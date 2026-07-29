ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Trump verleent ons licenties voor Patriot-raketten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 4:38
anp290726009 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee ingestemd Oekraïne licenties te verlenen voor de productie van Patriot-raketten, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdagavond (lokale tijd) in Washington. Zelensky had daar een ontmoeting met Trump
"Hij stemde ermee in ons licenties te verlenen. Vervolgens heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de productie, zeer sterke Amerikaanse militaire bedrijven", aldus Zelensky in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. "Ik hoop dat we tot coproductie komen."
Trump had bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije eerder deze maand al aangekondigd dat hij met Oekraïne zou spreken over het verlenen van de licenties.
Trump had dinsdag ook een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Daarover zei Trump naderhand, net als over zijn ontmoeting met Zelensky, dat deze "positief was verlopen".
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading