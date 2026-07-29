Dodental door zware aardbeving in zuiden Japan loopt op

TOKIO (ANP) - De aardbeving van dinsdag in de Japanse zuidelijke regio Kumamoto heeft al aan minstens dertien mensen het leven gekost. Dat meldt premier Sanae Takaichi. "Er is aanzienlijke schade vastgesteld, waaronder ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen," zei ze ook.

De aardbeving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, het hoogste getal op die schaal.

Kort na de aardbeving vond in een winkelcentrum een explosie plaats. Daarbij vielen twee doden en kwamen tientallen mensen vast te zitten. Ook bij een papierfabriek, waar een schoorsteen is ingestort, worden nog mensen vermist.