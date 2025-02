Zelensky uitgenodigd voor extra EU-top over Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uitgenodigd voor de extra EU-top van 6 maart. Dat schrijft Costa in zijn uitnodigingsbrief aan de 27 EU-regeringsleiders. Die extra top staat helemaal in het teken van Europese defensie en Oekraïne.

Costa schrijft dat er een "nieuw momentum" voor Oekraïne is om tot een allesomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede te komen. "De EU en de lidstaten zijn bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van Europa", schrijft hij. "We moeten daarom voorbereid zijn op een mogelijke Europese bijdrage aan de veiligheidsgaranties die nodig zijn om een duurzame vrede in Oekraïne te waarborgen."