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Zelensky: voorraden voor luchtverdediging zijn sterk verminderd

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 13:05
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KYIV (ANP) - Oekraïne heeft in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Volgens hem is er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over. Eerder zei hij al dat dit soort raketten deze woensdag levens hadden kunnen redden, nadat bij Russische aanvallen op de hoofdstad Kyiv en de omgeving tientallen doden waren gevallen.
"Helaas is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd", schrijft Zelensky op X. "Onze partners beschikken wel over deze raketten. Het is belangrijk dat de nodige politieke besluiten over de leveringen en het opvoeren van de productieprocessen uiteindelijk genomen worden, waaronder ook beslissingen over vestiging in Oekraïne." Er wordt onder meer gesproken over het produceren van raketten voor de Patriotsystemen in Oekraïne.
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