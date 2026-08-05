Haven Rotterdam: laagwater Rijn leidt niet tot meer ander vervoer

ROTTERDAM (ANP) - Het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn ligt zo'n 10 procent lager dan normaal door de lage waterstanden. Maar dat leidt nog niet tot een toename in het vervoer via spoor of weg, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten.

"Door de lage waterstand is de hoeveelheid lading die per binnenvaartschip tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoerd wordt verder aan het dalen", zegt een woordvoerster.

De beladingsgraad van binnenvaartschepen is van 70 procent naar ongeveer 35 procent gedaald. Daardoor komen er meer schepen naar de haven, zo'n honderd extra per week. Maar die kunnen de lagere beladingsgraad niet helemaal compenseren.

De andere transportvormen hebben daar nog niet van kunnen profiteren. Op het spoor is er een gebrek aan capaciteit en zijn er "allerlei werkzaamheden", stelt de woordvoerster. Ook het wegvervoer ervaart hinder van werkzaamheden. Daarnaast is wegtransport duurder geworden door de hoge dieselprijs.