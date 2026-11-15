Zelensky wijt Russische inslagen aan beperkingen Starshield

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opnieuw de snelheidsbeperkingen gehekeld die zijn krijgsmacht ondervindt met het Starshield-netwerk. Op X schrijft Zelensky dat veel Russische aanvallen de afgelopen week daardoor niet konden worden gestuit.

Door de snelheidsbeperkingen, waarvoor Oekraïne de schuld bij de VS legt, kunnen Oekraïense onderscheppingsdrones niet op de benodigde snelheid vliegen zonder dat de communicatie met de apparaten verstoord wordt. Daardoor kunnen de drones de Russische projectielen en drones "simpelweg niet bijhouden", aldus de Oekraïense leider op X. Alleen afgelopen week al zou Rusland volgens Zelensky meer dan 2300 aanvalsdrones, bijna 1600 luchtbommen en vijftien raketten hebben ingezet.

De beperkingen zijn volgens Oekraïne geen toeval, al wordt dat ontkend door president Donald Trump en Starlink-eigenaar Elon Musk. Nadat de beperkingen kort geleden enige tijd waren verholpen, keerden ze donderdag weer terug. Zelensky drukt de VS op X op het hart dat het van belang is "aan de juiste kant van de geschiedenis" te staan in dit conflict.

Politiek gemotiveerd

Vrijdag beschuldigde Zelensky Musks bedrijf SpaceX - dat verantwoordelijk is voor Starlink en de militaire evenknie Starshield - er nog van niet de waarheid te spreken over de snelheidsbeperkingen. Die zouden politiek gemotiveerd zijn, in plaats van veroorzaakt door een technisch euvel, zoals SpaceX eerder zei.

Hij voegde eraan toe dat zijn militaire top opnieuw contact heeft gezocht met zowel SpaceX als het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om het probleem te verhelpen. Eind oktober zei Trump nog te hebben gesproken met Musk over de snelheidsbeperkingen, nadat hij eerder had toegezegd dat hij erop zou toezien dat het probleem werd verholpen.