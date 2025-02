Provincie wijst verbeterplan Qbuzz af, miljoenenboetes in de maak

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft geen vertrouwen in het plan dat Qbuzz onlangs indiende om het busvervoer in het noordelijke deel van de provincie te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten gaat Qbuzz daarom miljoenenboetes opleggen. "Dit is een logische consequentie, omdat de dienstverlening niet conform onze afspraken is", aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer, VVD).

Hoe hoog de boetes zijn, moet het college nog bepalen. In de afspraken die de provincie en het vervoersbedrijf hebben gemaakt, staan al vastgestelde bedragen. Zo kan de provincie een boete van 2 miljoen euro geven als reizigers "vermijdbare hinder" ondervinden bij de start van de dienstverlening, op 15 december afgelopen jaar. Als tussen die startdatum en 12 januari meer dan 1 procent van de ritten uitvalt, kan een boete van 1 miljoen euro volgen. Dat percentage ligt al weken aanzienlijk hoger, afgelopen week op ruim 5 procent.

Mede doordat een groot deel van de bestelde elektrische bussen niet op tijd klaar was, verloopt de start van Qbuzz chaotisch in en om steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Veel bussen komen te laat of rijden helemaal niet. Ook zijn verhalen bekend over chauffeurs die de weg niet weten.